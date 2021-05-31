Таня Гончаренко .31 мая, 2021 8

В сериале Paramount Plus "Предложение" о закулисной истории создания «Крестного отца» произошла смена актеров.

Как сообщает Variety, Арми Хаммера отстранили от роли в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Его заменил Майлз Таллер, который исполнил не только главную роль в десятисерийном шоу но и выступил исполнительным продюсером "Предложения".

Фильм расскажет о работе продюсера Эла Радди над фильмом "Крестный отец" в 1972 году. Ответственными за сценарий Никки Тоскано и Майкл Толкин.