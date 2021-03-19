Как сообщает Variety, Мэттью МакКонахи сыграет в продолжении юридической
Компания Warner Bros. Television экранизирует книгу «Время милосердия» Джона Гришэма, опубликованную в 2020 году, которая является продолжением экранизированного ранее романа «Время убивать». Правда, на сей раз это будет
В фильме «Время убивать», где также снялись Сандра Буллок, Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Спейсти, Эшли Джадд, Кифер и Дональд Сазерленды, герой МакКонахи защищал чернокожего мужчину, который убил двух белых парней, изнасиловавших его малолетнюю дочь. В сериале «Время милосердия» он выступит адвокатом юноши, который убил сожителя своей матери, что издевался и над ней, и над парнем, и над младшей сестренкой ответчика.
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