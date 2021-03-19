Анастасия Лях .19 марта, 2021 2

На фото: Кадр из фильма "Время убивать"

Как сообщает Variety, Мэттью МакКонахи сыграет в продолжении юридической триллер-драмы «Время убивать», вышедшей в 1996 году.

Компания Warner Bros. Television экранизирует книгу «Время милосердия» Джона Гришэма, опубликованную в 2020 году, которая является продолжением экранизированного ранее романа «Время убивать». Правда, на сей раз это будет мини-сериал , а не полнометражный фильм, но МакКонахи вновь сыграет адвоката Джейка Бригенса.

В фильме «Время убивать», где также снялись Сандра Буллок, Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Спейсти, Эшли Джадд, Кифер и Дональд Сазерленды, герой МакКонахи защищал чернокожего мужчину, который убил двух белых парней, изнасиловавших его малолетнюю дочь. В сериале «Время милосердия» он выступит адвокатом юноши, который убил сожителя своей матери, что издевался и над ней, и над парнем, и над младшей сестренкой ответчика.