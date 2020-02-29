Анастасия Лях .29 февраля, 2020 6

Звезда комедии «Один дома» внезапно вернулся в актерскую профессию. Маколей Калкин получил роль в десятом сезоне популярной хоррор-антологии «Американская история ужасов».

Об этом стало известно из Инстаграма создателя сериала Райана Мерфи, который опубликовал на своей странице список актеров, участвующих в новом сезоне. Вместе с Калкиным в перечне присутствуют имена Сары Полсон, Эвана Питерса, Кэти Бейтс, которые активно были заняты и в предыдущих сезонах.