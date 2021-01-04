Анастасия Лях .4 января, 2021 14

Диснеевский сериал «Мандалорец», основанный на вселенной «Звездные войны», унаследовал звание, которое много лет подряд принадлежало «Игре престолов».

Как пишет ресурс TorrentFreak, в 2020 году «Мандалорец» стал самым скачиваемым с торрентов сериалом. Ранее этим достижением в течение многих лет выхвалялась «Игра престолов», которая была самым популярным проектом среди видеопиратов.

Напомним, «Мандалорец» — история одинокого воина-наемника с планеты Мандалор, который неожиданно для самого себя становится защитником чудо-детеныша из расы Йоды, за которым охотятся остатки павшей Империи.

На втором месте пиратского рейтинга разместились «Пацаны», на третьем — «Мир Дикого Запада». Также в десятку вошли «Викинги», «Рик и Морти», «Ходячие мертвецы», «Стар Трек: Пикар» и другие.