Анастасия Лях .3 января, 2020 15

CоmicBook сообщает, что после окончания восьмисерийного шоу «Мандалорец» потоковый сервис Disney+ начал стремительно терять подписчиков.

Точные цифры не называются, но зрители, отменившие подписку после завершения сериала по «Звездным войнам», сами пишут об этом в соцсетях.

Напомним, «Мандалорец» стартовал параллельно с запуском диснеевской стриминговой платформы в ноябре прошлого года и даже обвалил диснеевские серверы в день старта из-за колоссального потока зрителей. Из-за конкуренции с Disney+ своих подписчиков начал резко терять Netflix, подписка на который существенно дороже.

Однако диснеевскому руководству едва ли стоит бить тревогу. В 2020 году должны выйти марвеловские сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат», а также второй сезон «Мандалорца». Так что подписчики наверняка вернутся.