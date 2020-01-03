CоmicBook сообщает, что после окончания восьмисерийного шоу «Мандалорец» потоковый сервис Disney+ начал стремительно терять подписчиков.
Точные цифры не называются, но зрители, отменившие подписку после завершения сериала по «Звездным войнам», сами пишут об этом в соцсетях.
Напомним, «Мандалорец» стартовал параллельно с запуском диснеевской стриминговой платформы в ноябре прошлого года и даже обвалил диснеевские серверы в день старта
Однако диснеевскому руководству едва ли стоит бить тревогу. В 2020 году должны выйти марвеловские сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат», а также второй сезон «Мандалорца». Так что подписчики наверняка вернутся.
Видимо, остальной контент от Disney+ отписавшиеся считают не столь интересным и они не хотят за него платить. Руководству стоило бы сделать выводы и искать интересные проекты, которые смогут удерживать клиентов.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую
Забаньте его, уже надоел.