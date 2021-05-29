Анастасия Лях .29 мая, 2021 4

На фото: Майкл С. Холл в образе Декстера

Канал Showtime поделился новым тизером предстоящего возвращения сериала «Декстер» с Майклом С. Холлом в главной роли.

В ролике главный герой безобидно прогуливается по городу, дружелюбно кивает встречным прохожим, а затем заглядывает в магазинную витрину и пристально всматривается в острый охотничий нож.

Напомним, «Декстер» — история криминалиста Декстера Моргана из полиции Майами, который скрывает ото всех, что в действительности сам является серийным маньяком, охотящимся на серийных маньяков.

Шоу насчитывало восемь сезонов и было закрыто в 2013 году. Финал сильно разочаровал и зрителей, и критиков. И вот спустя восемь лет создатели сериала решили реабилитироваться в новом девятом сезоне.

Сюжет новых серий держится в секрете. Премьера запланирована на осень 2021.