Анастасия Лях .2 марта, 2020 7

На пресс-конференции в рамках чикагского фестиваля C2E2 Марк Руффало, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что начал переговоры с руководством Marvel по поводу своего участия в предстоящем сериале «Женщина Халк».

Шоу будет посвящено супергероине по имени Дженнифер Уолтерс, которая приходится кузиной Брюсу Беннеру, герою Марка Руффало в полнометражных фильмах Marvel. Дженнифер тоже умеет превращаться в зеленого монстра, но у нее есть огромное преимущество в сравнении с Беннером: в шкуре Халка она остается самой собой, то есть при своем уме и памяти.

В настоящее время студия ищет актрису на главную роль и, если верить слухам, рассматривает кандидатуру Элисон Бри из сериалов «Безумцы», «Сообщество» и «Блеск».

«Женщина Халк» выйдет на потоковом сервисе Disney+ предположительно в 2022 году.