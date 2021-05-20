Таня Гончаренко .20 мая, 2021 7

Главную роль в драмматическом сериале "Ответчик" от BBC взял на себя Мартин Фриман. Сценарий написанный экс-полицейским Тони Шумахером сразу запал Фриману в душу, показался уникальным и честным настолько, что актер с удовольсвием согласился стать его частью.

Полицейская драмма расскажет об офицере Крисе пребывающем в неком моральном упадке и его напарнике-новичке Рэйчеле. Предаствители закона, которые не сразу находят общий язык, понимают, что лишь их сплаченность и взаимодействие способны исправить безжалостные ночные улицы полные беспорядка.

Сам Тони Шумахер признался, что при создании образа Криса, представлял именно Мартина Фримана, ведь он - один из великих британских актеров, способных вдохнуть жизнь в каждое слово и показать подлинные реалии работы правоохранителей.

BBC уверены в успехе проекта, ведь образы суровой полиции и добросовестных расследований пользуются огромным спросом у публики, что только подтверждают рекордные просмотры последнего сезона "По долгу службы" ("Line of Duty") с показателем 12.8 миллиона за ночь.