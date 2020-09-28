Анастасия Лях .28 сентября, 2020 6

Как сообщает Variety, потоковый сервис Disney+ выпустит еще один марвеловский сериал. На сей раз речь идет о сольнике про Ника Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.

Детали сюжета не раскрываются, но точно известно, что образ Фьюри на малом экране также воплотит Джексон. К тому же актер выступит одним из продюсеров телепроекта. Сценарий напишет Кайл Брэдстрит, известный по сериалам «Мистер Робот» и «Борджиа».

Напомним, в числе других готовящихся марвеловских шоу для стриминговой платформы — «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Соколиный глаз», «Женщина Халк».