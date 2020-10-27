Анастасия Лях .27 октября, 2020 11

На потоковом сервисе Disney+ может выйти еще один марвеловский сериал. Он представит нового супергероя по прозвищу Лунный рыцарь, которого может сыграть Оскар Айзек, сообщает The Hollywood Reporter.

На страницах комиксов Лунный рыцарь впервые появился в 1975 году. Там под этим именем скрывалось несколько личностей. Айзек, скорее всего, если подпишет контракт, сыграет бывшего морского пехотинца Марка Спектора, который превращается в наемника, а затем — в борца с преступностью.

Известно, что сценарием займется Джереми Слэйтер, известный по работе над сериалом «Академия „Амбрелла“». Другой информации о проекте пока нет.