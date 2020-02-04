Анастасия Лях .4 февраля, 2020 4

На фото: Кадр из тизера сериалов Marvel для сервиса Disney+

В рамках Супербоула киностудия Marvel представила первый тизер предстоящих сериалов для потокового сервиса Disney+.

Речь о проектах «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен» и «Локи». В тридцатисекундном ролике можно увидеть первые фрагменты из этих телешоу, посвященных персонажам MCU.

Напомним, о «Соколе и Зимнем солдате» известно, что действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал». О сериале «ВандаВижен» мы знаем лишь то, что это будет ретро-ситком о семейных взаимоотношениях Ванды и Вижена в стилистике 50-х . А сюжет «Локи» расскажет о влиянии антигероя из другого измерения на важные моменты человеческой истории.

«Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» должны выйти в текущем году, а релиз «Локи» запланирован на 2021.