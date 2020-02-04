В рамках Супербоула киностудия Marvel представила первый тизер предстоящих сериалов для потокового сервиса Disney+.
Речь о проектах «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен» и «Локи». В тридцатисекундном ролике можно увидеть первые фрагменты из этих телешоу, посвященных персонажам MCU.
Напомним, о «Соколе и Зимнем солдате» известно, что действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал». О сериале «ВандаВижен» мы знаем лишь то, что это будет
«Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижен» должны выйти в текущем году, а релиз «Локи» запланирован на 2021.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую