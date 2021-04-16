Анастасия Лях .16 апреля, 2021 6

В Сети прошел слух, что Marvel готовит для сервиса Disney+ сериал про одного из мутантов команды Люди Икс. Предположительно про Росомаху.

Никаких подробностей и даже какой-либо подтвержденной информации пока что нет. Слух пустил портал The Hashtag Show, опираясь на анонимные источники. Но даже если утка окажется правдой, не стоит рассчитывать, что Росомаху вновь сыграет Хью Джекман: актер навсегда попрощался с этим образом.

Напомним, франшиза «Люди Икс» вернулась под материнское крыло Marvel после того, как Disney купила компанию Fox со всеми активами. Уже некоторое время глава Marvel Кевин Файги раздумывает над тем, как перезапустить «Людей Икс» и «Фантастическую четверку» в рамках вселенной MCU. Недавно Эван Питерс, игравший в «Людях Икс» супергероя Ртуть, появился в диснеевском сериале «ВандаВижен», что стало первым звоночком предстоящей коллаборации.