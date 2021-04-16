В Сети прошел слух, что Marvel готовит для сервиса Disney+ сериал про одного из мутантов команды Люди Икс. Предположительно про Росомаху.
Никаких подробностей и даже
Напомним, франшиза «Люди Икс» вернулась под материнское крыло Marvel после того, как Disney купила компанию Fox со всеми активами. Уже некоторое время глава Marvel Кевин Файги раздумывает над тем, как перезапустить «Людей Икс» и «Фантастическую четверку» в рамках вселенной MCU. Недавно Эван Питерс, игравший в «Людях Икс» супергероя Ртуть, появился в диснеевском сериале «ВандаВижен», что стало первым звоночком предстоящей коллаборации.