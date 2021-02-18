Анастасия Лях .18 февраля, 2021 16

На фото: Кадр из сериала "ВандаВижен"

Студия готовит документальный телепроект, который расскажет и покажет, как создавались марвеловские блокбастеры и телешоу.

Фанаты марвеловской киновселенной увидят эксклюзивные кадры со съемочных площадок и интервью с актерами. Так, к примеру, Джереми Реннер расскажет о предстоящем сериале «Соколиный глаз», а Скарлетт Йоханссон о создании спин-оффа «Черная вдова».

Многосерийная документалка, предназначенная для стриминга Disney+, будет посвящена четвертой фазе MCU. Первая серия выйдет уже 12 марта и раскроет тайны создания сериала «ВандаВижен».