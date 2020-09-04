Анастасия Лях .4 сентября, 2020 7

Студия Sony запустила в производство сериал-спин-офф франшизы о Человеке-пауке , посвященный супергероине Шелк, сообщает Variety.

В комиксах Шелк — девочка-подросток по имени Синди Мун, одноклассница Питера Паркера, которую укусил тот же самый радиоактивный паук, что атаковал Питера. Так что у Синди в общем-то те же суперспособности, что и у Паркера.

Синди Мун можно было эпизодически наблюдать в фильме « Человек-паук : Возвращение домой». Ее сыграла Тиффани Эспенсен.

Пока неизвестно, на какой платформе выйдет шоу, но переговоры в настоящее время ведутся с Amazon.