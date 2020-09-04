Студия Sony запустила в производство
В комиксах Шелк —
Синди Мун можно было эпизодически наблюдать в фильме «
Пока неизвестно, на какой платформе выйдет шоу, но переговоры в настоящее время ведутся с Amazon.
Анастасия Лях .4 сентября, 2020 0 7
На фото: Синди Мун на страницах комикса
Студия Sony запустила в производство
В комиксах Шелк —
Синди Мун можно было эпизодически наблюдать в фильме «
Пока неизвестно, на какой платформе выйдет шоу, но переговоры в настоящее время ведутся с Amazon.
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