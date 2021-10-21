Анастасия Лях .21 октября, 2021 10

Как сообщает Deadline, обладательница трех «Оскаров» сыграет в сериале стриминга Apple TV+ под названием «Экстраполяция».

Вместе с Мэрил Стрип в шоу на актуальную экологическую тему снимутся Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Тахар Рахим, Мэттью Риз, Дэвид Швиммер, Джемма Чан и другие. Сериал расскажет о том, как глобальные изменения климата влияют на отдельные человеческие судьбы и взаимоотношения.

Создателем проекта является Скотт З. Бернс, сценарист фильмов «Ультиматум Борна», «Информатор» и «Заражение». Известно, что в сезоне будет восемь эпизодов и что продакшен уже стартовал.