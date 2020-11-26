Как сообщает Entertainment Weekly, эпатажный
Мэнсону была уготована роль Малыша. Однако музыкальный график артиста не удалось согласовать со съемочным графиком шоу. Роль не стали отдавать другому актеру, а просто убрали из сюжета.
Напомним, «Противостояние» — история мира, практически полностью уничтоженного смертоносным вирусом. Остатки выжившего человечества разделены на группы, которые враждуют друг с другом.
В сериале заняты Александр Скарсгард, Эмбер Херд, Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. В режиссерском кресле находится Джош Бун («Виноваты звезды», «Новые мутанты»). Релиз состоится 17 декабря на стриминге CBS All Access.