Анастасия Лях .26 ноября, 2020 7

На фото: Мэрилин Мэнсон в фильме "Давай я сделаю тебя мучеником"

Как сообщает Entertainment Weekly, эпатажный рок-певец Мэрилин Мэнсон, который должен был сыграть в постапокалиптическом сериале «Противостояние» по Стивену Кингу, не появится в проекте.

Мэнсону была уготована роль Малыша. Однако музыкальный график артиста не удалось согласовать со съемочным графиком шоу. Роль не стали отдавать другому актеру, а просто убрали из сюжета.

Напомним, «Противостояние» — история мира, практически полностью уничтоженного смертоносным вирусом. Остатки выжившего человечества разделены на группы, которые враждуют друг с другом.

В сериале заняты Александр Скарсгард, Эмбер Херд, Джеймс Марсден и Вупи Голдберг. В режиссерском кресле находится Джош Бун («Виноваты звезды», «Новые мутанты»). Релиз состоится 17 декабря на стриминге CBS All Access.