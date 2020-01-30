Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто расторгнул договор с кабельным каналом HBO и заключил новый контракт с компанией Disney. Сценарист напишет новое шоу для кабельного канала FX, который после покупки активов Fox принадлежит студии Микки Мауса.
Как сообщает Deadline, сериал будет называться «Искупитель». В его основу ляжет роман Патрика Колмана «Прихожанин». Главный герой истории — бывший священник, утративший веру и ставший охранником. Действие разворачивается в Техасе. Когда герой волею случая вовлекается в дело о пропавшей женщине, то в итоге сталкивается с коррупцией и глобальным заговором.
Роль
Сроки производства проекта пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую