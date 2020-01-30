Анастасия Лях .30 января, 2020 8

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто расторгнул договор с кабельным каналом HBO и заключил новый контракт с компанией Disney. Сценарист напишет новое шоу для кабельного канала FX, который после покупки активов Fox принадлежит студии Микки Мауса.

Как сообщает Deadline, сериал будет называться «Искупитель». В его основу ляжет роман Патрика Колмана «Прихожанин». Главный герой истории — бывший священник, утративший веру и ставший охранником. Действие разворачивается в Техасе. Когда герой волею случая вовлекается в дело о пропавшей женщине, то в итоге сталкивается с коррупцией и глобальным заговором.

Роль экс-священника исполнит Мэттью МакКонахи, который играл в первом сезоне «Настоящего детектива». Актер уже подписал договор с каналом FX.

Сроки производства проекта пока не называются.