Таня Гончаренко .29 ноября, 2021 8

Продюсеры компаний Slim Film + Television и Federation Entertainment объявили о продлении сериала основанном на одноименном приключенческом романе Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" на второй сезон. - сообщает Deadline.

Не смотря на то, что релиз первого сезона сериала о знаменитом путешественнике Филеасе Фогге, которого сыграл Дэвид Теннант, состоится только в январе 2022 года, создатели сериала уже говорят о продолжении истории. Планируется, что во втором сезоне Фогга и его соратников ждет новое приключение и опасное в путешествие вокруг света.

Официально, контракты с актерами ещё не подписаны, но скорее всего, к своим ролям вернутся и Ибрагим Кома и Леони Бенеш.

Помимо заявки на второй сезон, было озвучено решение экранизировать ещё один знаменитый роман Жюля Верна "Путешествие к центру Земли". В романе речь идет о профессоре Лиденброке, который получив древний манускрипт, надеется найти путь к ядру Земли и раскрыть секреты о происхождении человечества и его будущем.