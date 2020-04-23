Анастасия Лях .23 апреля, 2020 11

Несмотря на упавшие рейтинги, канал HBO продлил научно-фантастический сериал «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, шоу стартовало в 2016 году. Оно рассказывает о мире будущего, в котором богачи посещают сверхреалистичный тематический парк развлечений, где практически неотличимые от людей андроиды играют всевозможные роли в антураже Дикого Запада или какой-нибудь другой яркой эпохи и культуры. При этом посетители, также погружающиеся в один из образов, могут бить, насиловать и убивать андроидов.

В текущем третьем сезоне проекта главная героиня, андроид Долорес в исполнении Эван Рэйчел Вуд, выбирается за пределы парка в реальный мир, чтобы отомстить человечеству за порабощение роботов.

Рейтинги третьего сезона оказались куда хуже, чем двух предыдущих. Тем не менее руководство HBO продлило контракт с шоураннерами сериала Лизой Джой и Джонатаном Ноланом. Более того, ожидается, что шоу завершится лишь после шестого сезона.