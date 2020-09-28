Анастасия Лях .28 сентября, 2020 11

Издание Express UK пустило слух, что британский комик Роуэн Аткинсон, известный в первую очередь как мистер Бин и агент Джонни Инглиш, появится в культовом гангстерском сериале «Острые козырьки».

Да не просто появится, а предстанет в роли самого Адольфа Гитлера. Однако потоковый сервис Netflix, транслирующий шоу, пока информацию не подтвердил.

Напомним, что в пятом сезоне «Острых козырьков» главный герой в исполнении Киллиана Мерфи пытался убить Освальда Мосли (Сэм Клаффлин), главу Британского союза фашистов, который согласно истории водил близкую дружбу с Гитлером.

Что касается предстоящего шестого сезона, его дата выхода пока неизвестна. Возможно, фанатам придется ждать новых серий аж до 2022 года.