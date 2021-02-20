Анастасия Лях .20 февраля, 2021 9

Неизвестно, как именно сценаристы аргументировали сюжетное отсутствие ключевого персонажа (умер, разошлись…), но известно, что Мистер Биг точно не появится в предстоящем десятисерийном продолжении «Секса в большом городе».

Напомним, в оригинальном сериале Мистер Биг, которого сыграл Крис Нот, был мужчиной мечты главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Собственно, их нестабильные и непростые взаимоотношения и были центральным конфликтом шоу, которые под конец разрешились свадьбой.

Также напомним, что ранее стало известно, что в продолжении не появится Саманта Джонс в исполнении Ким Кэттролл: актриса наотрез отказалась возвращаться к образу.