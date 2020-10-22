Анастасия Лях .22 октября, 2020 12

Компания по производству игрушек Hasbro, которой принадлежит бренд «Могучие рейнджеры», перезапустит франшизу и начнет с сериала, который положит начало новой вселенной, пишет The Hollywood Reporter.

Над телешоу поработает Джонатан Энтуистл, создатель сериалов «Конец ***го мира» и «Мне это не нравится». О сюжете и актерском составе пока ничего неизвестно.

Оригинальный сериал «Могучие рейнджеры» вышел в 1993 году. Он рассказывал о пятерых подростках из маленького городка, которые под менторством хорошего пришельца Зордона противостояли злой ведьме-инопланетянке .

В 2017 году вышел полнометражный ремейк, который не снискал успеха.