Анастасия Лях .22 сентября, 2021 11

Как сообщает Collider, молодежная трилогия «Идеальный голос», завершившаяся в 2017 году, получит продолжение в виде сериала.

Напомним, «Идеальный голос» — это история о соревновании между школами в пении, а капелла. Во всех трех фильмах, вышедших с 2012 по 2017 годы, главную роль исполнила Анна Кендрик. Также в проекте снялись Элизабет Бэнкс, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Анна Кэмп, Хейли Стейнфилд, Джон Майкл Хиггинс, Адам Дивайн и другие.