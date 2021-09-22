Музыкальная франшиза «Идеальный голос» превратится в сериал
Анастасия Лях
.22 сентября, 2021
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На фото: Героини франшизы "Идеальный голос"
Как сообщает Collider, молодежная трилогия «Идеальный голос», завершившаяся в 2017 году, получит продолжение в виде сериала.
Напомним, «Идеальный голос» — это история о соревновании между школами в пении, а капелла. Во всех трех фильмах, вышедших с 2012 по 2017 годы, главную роль исполнила Анна Кендрик. Также в проекте снялись Элизабет Бэнкс, Ребел Уилсон, Бриттани Сноу, Анна Кэмп, Хейли Стейнфилд, Джон Майкл Хиггинс, Адам Дивайн и другие.
Производством сериала-сиквела занимается стриминг Peacock. Известно, что Адам Дивайн вернется к роли Бампера Аллена. О возвращении Анны Кендрик речь не идет. Действие шоу развернется в Берлине, куда из США переезжает персонаж Дивайна. Элизабет Бэнкс, снявшая «Идеальный голос 2», выступит продюсером и режиссером.