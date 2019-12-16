Анастасия Лях .16 декабря, 2019 6

В октябре стартовали съемки третьего сезона фэнтезийного сериала «Американские боги», основанного на одноименном романе Нила Геймана.

А перед этим, в сентябре, новый шоураннер проекта Чарльз Игл уволил актера Орландо Джонса, который исполнял роль африканского бога мистера Нэнси. Джонс рассказал о своем увольнении только сейчас, поделившись негодованием в Твиттере.

По его словам, Игл посчитал, что мистер Нэнси, отличающийся радикальной позицией относительно расизма и рабства в американской истории, «несет неверный месседж темнокожей Америке», и решил устранить этого героя из сюжета.

А соответственно, услуги Джонса, который по совместительству был также сосценаристом и сопродюсером «Американских богов», не понадобились.

Очевидно, что актер сильно возмущен и зол из-за самоуправства нового шоураннера.

Дата релиза третьего сезона шоу пока не называется.