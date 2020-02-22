Анастасия Лях .22 февраля, 2020 14

В Сети появилось увлекательное видео со съемочной площадки первого сезона диснеевского сериала «Мандалорец».

На нем видно, как создатели шоу использовали технологию The Virtual Production или, попросту говоря, виртуальную реальность. Это означает, что спецэффекты создавались не на компьютере постфактум, то есть методом наложения на изображение, а непосредственно на площадке прямо во время съемок той или иной сцены.

То есть актеры не работали на фоне зеленого экрана, воображая объекты, прописанные по сценарию, а видели эти объекты воочию вокруг себя.

Надо сказать, такая метода, с одной стороны, очень помогает актерам, способствуя подлинности различных реакций и эмоций. С другой, превращает мастеров визуальных эффектов в истинных декораторов нового поколения.

Напомним, что в настоящее время уже ведутся съемки второго сезона «Мандалорца», который должен выйти на потоковом канале Disney+ осенью 2020 года.