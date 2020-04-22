Анастасия Лях .22 апреля, 2020 3

На экраны еще не вышел второй сезон сериала «Мандалорец», а студия Disney уже запустила в производство третий, сообщает Variety.

По данным издания, шоураннер проекта Джон Фавро в настоящее время пишет сценарий третьего сезона, а художники уже разрабатывают первые концепт-арты . Естественно, о сюжете пока что не говорится ни слова.

Напомним, сериал на основе вселенной «Звездных войн» с Педро Паскалем в главной роли стартовал на потоковом сервисе Disney+ в ноябре прошлого года. Осенью 2020 должен выйти второй сезон, съемки которого уже полностью завершены. А третий, стало быть, можно ждать осенью 2021 или даже раньше.