Анастасия Лях .19 февраля, 2020 5

Джо Данте, снявший фэнтезийный ужастик «Гремлины» 1984 года выпуска, выступит консультантом сериала-приквела , который готовится для потоковой службы HBO Max, принадлежащей студии Warner.

Напомним, заявленный многосерийный проект-предыстория будет анимацией. Действие развернется в Китае 1920-х годов, когда мистер Уинг был ребенком и впервые встретил диковинного могвая. По словам Данте, сериал будет очень масштабным, эпичным, таким, который в случае игрового, а не мультипликационного формата обошелся бы запредельно дорого.