Джо Данте, снявший фэнтезийный ужастик «Гремлины» 1984 года выпуска, выступит консультантом
Напомним, заявленный многосерийный
Также Данте добавил, что шоу доберется до телезрителей в конце этого года либо в начале
Анастасия Лях .19 февраля, 2020 0 5
На фото: Кадр из фильма "Гремлины" 1984
Джо Данте, снявший фэнтезийный ужастик «Гремлины» 1984 года выпуска, выступит консультантом
Напомним, заявленный многосерийный
Также Данте добавил, что шоу доберется до телезрителей в конце этого года либо в начале
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