Анастасия Лях .9 июля, 2020 3

Канал CW утвердил главную актрису во второй сезон дисишного сериала «Бэтвумен». Ею стала Джависия Лесли, известная по комедийному шоу «Бог меня зафрендил», сообщает Variety.

Напомним, ранее стало известно, что Руби Роуз, сыгравшая Бэтвумен в первом сезоне, покинула проект, так как посчитала, что не выдерживает таких физических нагрузок и не имеет возможности так много времени проводить на площадке. Руководство CW решило не просто заменить актрису, но сменить саму героиню.

Во втором сезоне в костюм Бэтвумен облачится девушка по имени Райан Уайлдер, которую и сыграет Джависия Лесли. В прошлом она — наркокурьер и заядлая нарушительница закона. Но теперь завязала с криминалом и живет в трейлере, заботясь о цветке в горшке, как Леон-киллер .

Второй сезон должен стартовать в январе 2021 года.