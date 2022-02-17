Анастасия Лях .17 февраля, 2022 8

На фото: Мэттью МакКонахи в сериале "Настоящий детектив" и Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна"

Об этом заявил Кейси Блойс, директор по контенту канала HBO и его стримингового ответвления HBO Max.

Напомним, что детективная антология «Настоящий детектив» приостановилась на третьем сезоне, который вышел в 2019 году, и дальнейшая судьба сериала с тех пор оставалась туманной. «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет вошла во все списки лучших шоу 2021 года, однако проект позиционировался как мини-сериал и вроде как не предусматривал продолжения.

По словам Блойса, нет никаких сомнений в том, что оба проекта рано или поздно возвратятся на телеэкраны с новыми сезонами и новыми детективными историями. На данный момент уже ведутся переговоры со сценаристами и идет творческий поиск интересных идей, чтобы продолжения не разочаровали поклонников.