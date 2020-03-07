Анастасия Лях .7 марта, 2020 4

Еще одна звезда «Игры престолов» пополнила актерский состав фэнтезийного сериала «Ведьмак». Как сообщает Redanian Intelligence, к проекту присоединилась Натали Дормер.

Напомним, ранее стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» появится актер Кристофер Хивью, также известный телезрителям по «Игре престолов». Он сыграет Нивеллена, заколдованного принца, превратившегося в чудовище из-за проклятия.

Участие во втором сезоне Дормер официально пока что подтверждено не было. Однако актриса была замечена вблизи съемочной площадки «Ведьмака», после чего в кастинговом отделе подтвердили ее причастность к съемкам.

Съемочный процесс в настоящее время проходит в Англии, в графстве Суррей. Релиз второго сезона состоится в первой половине 2021 года на Netflix.