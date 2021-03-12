Актриса подписалась на участие в новом телешоу под названием «Леди в озере», сообщает Variety. Производством проекта занимается потоковый сервис компании Apple.
Действие сериала развернется в Балтиморе 1960-х годов вокруг загадочного убийства. Портман сыграет типичную белую американскую домохозяйку, которая вступает в конфликт с черной активисткой в исполнении Лупиты Нионго. Других подробностей пока что нет.
Сценаристами и режиссерами выступят Альма Харел («Милый мальчик») и Дри Райан («Человек в высоком замке»). Портман возьмет на себя продюсерские функции. Также одним из продюсеров значится Жан-Марк Валле, работавший над первым сезоном сериала «Большая маленькая ложь».