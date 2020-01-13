Анастасия Лях .13 января, 2020 4

Канал заказал сезон многосерийного байопика о детстве и юности рестлера и актера Дуэйна Джонсона, пишет Variety.

Шоу будет называться «Молодой Скала». Первый сезон растянется на одиннадцать эпизодов. Шоураннером выступит Нахнатчка Кхан, а сам Дуэйн «Скала» Джонсон появится во всех сериях. Проект расскажет о детстве, пубертате, тренировках и пути к славе.

Напомним, что в 2020 году Скала появится в диснеевском приключенческом фильме «Круиз по джунглям», где его партнершей выступила Эмили Блант.