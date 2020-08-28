Анастасия Лях .28 августа, 2020 4

Потоковый сервис запустил в производство телешоу, основанное на серии видеоигр Resident Evil, сообщает Variety.

Сериал едва ли будет похож на полнометражную франшизу с участием Миллы Йовович. Никакой Элис в сюжете не будет. Главной героиней выступит Джейд Вескер. Ее история начнется в нормальном, здоровом мире, где она, будучи подростком, вместе с сестрой переезжает к отцу в Нью-Раккун-сити . Спустя пятнадцать лет Джейд пытается выжить в новом мире, где практически все человечество поражено Т-вирусом .