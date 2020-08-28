Потоковый сервис запустил в производство телешоу, основанное на серии видеоигр Resident Evil, сообщает Variety.
Сериал едва ли будет похож на полнометражную франшизу с участием Миллы Йовович. Никакой Элис в сюжете не будет. Главной героиней выступит Джейд Вескер. Ее история начнется в нормальном, здоровом мире, где она, будучи подростком, вместе с сестрой переезжает к отцу в
Известно, что над сценарием поработает Эндрю Дабб, на счету которого долгоиграющее фэнтезийное шоу «Сверхъестественное». Первые два эпизода поставит Бронуэн Хьюз, в арсенале которого телевизионный