Анастасия Лях .6 октября, 2021 3

Стриминг готовит мини-сериал , основанный на мистическом произведении Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров», сообщает The Hollywood Reporter.

«Падение дома Ашеров» — рассказ, опубликованный в 1839 году. Повествование ведется от имени безымянного рассказчика, который приезжает наведать друга юности Родерика Ашера в его фамильном поместье. Рассказчик замечает, что все вокруг поместья и сам дом выглядят пугающе и даже жутко, а здание сверху донизу рассекает тревожная трещина. Впоследствии Родерик признается, что подозревает, будто в доме живет некая злая сила, обрушившая на всех Ашеров фамильное проклятие. Так, сам Родерик страдает загадочной болезнью обострения всех чувств, а его сестра наоборот, перестала что-либо чувствовать. Рассказчик пытается выяснить, что же с поместьем не так.