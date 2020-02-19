Анастасия Лях .19 февраля, 2020 8

Как сообщает Forbes, потоковый гигант приобрел права на адаптацию компьютерных игр «Diablo» и «Overwatch».

Обе серии принадлежат компании Blizzard Entertainment. «Diablo» — это ролевая игра, выпускаемая с 1996 года; фэнтези, разворачивающееся в катакомбах, где спрятаны души повелителей ада, что после войны между ангелами и демонами были заключены в кристаллы и похоронены глубоко под землей. Главный герой — таинственный одинокий путник, который спускается в катакомбы, чтобы сразиться с демоном Дьябло, который освободился от оков магического кристалла и начал сеять хаос и смерть.

«Overwatch» — это шутер от первого лица, выпускаемый с 2016 года. Две команды игроков по шесть человек ведут сражение на сложно устроенной карте. Перед каждым сражением игроки выбирают себе персонажей-героев . Различные герои обладают разными характеристиками и навыками, делающими их больше подходящими для той или иной роли в битве.

Предполагается, что обе экранизации будут анимационными сериалами. Других подробностей о проектах пока нет.