Потоковый сервис начал производство собственного шоу, посвященного расследованиям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. На днях стали известны исполнители центральных ролей.
Как сообщает RadioTimes, проект получил название «Нелегалы». Он радикально переосмыслит сюжет Конан Дойла и будет вести повествование с точки зрения уличных мальчишек, которым Холмс поручал то проследить за
В новом сериале именно мальчишки будут раскрывать преступления, а Холмс и Ватсон будут присваивать себе их заслуги. Сыщика и доктора сыграют Генри
Сроки производства пока не называются.