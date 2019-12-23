Анастасия Лях .23 декабря, 2019 4

Потоковый сервис начал производство собственного шоу, посвященного расследованиям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. На днях стали известны исполнители центральных ролей.

Как сообщает RadioTimes, проект получил название «Нелегалы». Он радикально переосмыслит сюжет Конан Дойла и будет вести повествование с точки зрения уличных мальчишек, которым Холмс поручал то проследить за кем-нибудь , то разыскать кого-то или что-то , и платил шиллингами.

В новом сериале именно мальчишки будут раскрывать преступления, а Холмс и Ватсон будут присваивать себе их заслуги. Сыщика и доктора сыграют Генри Ллойд-Хьюз из сериала «Убивая Еву» и Ройс Пирресон из сериала «Ведьмак».

Сроки производства пока не называются.