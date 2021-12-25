Анастасия Лях .25 декабря, 2021 10

На фото: Эмили и Петра во втором сезоне сериала "Эмили в Париже"

На стриминге 22 декабря вышел второй сезон популярного комедийного сериала с Лили Коллинз «Эмили в Париже». Один из новых персонажей вызвал волну возмущения в соцсетях.

В сюжете появилась второстепенная героиня по имени Петра, девушка родом из Украины, что живет в Париже и вместе с Эмили ходит на уроки французского языка. Ее сыграла Дарья Панченко. Сценаристы представили ее мало того что воровкой, так еще и глупой и с откровенно плохим вкусом.

Об этом первой заявила пользователь Инстаграма Евгения Гаврилко, которая также является украинкой по происхождению и живет в столице Франции. Ее возмутил столь негативный и стереотипный подход авторов к персонажу, и этот неприятный момент она назвала позором на репутации Netflix. Позицию девушки разделили десятки тысяч других пользователей, поставивших под постом лайк.

Netflix наметившийся скандал пока что не прокомментировал.