Таня Гончаренко .29 сентября, 2021 1

Спустя полтора года ожидания, поклонники криминального сериала "Озарк" наконец-то смогут увидеть первый трейлер четвертого сезона.

Ролик опубликован на Ютуб-канале Netflix.

Напомним, в сериале идет речь о семье, которая из-за долгов и незаконной деятельности была вынуждена преехать из Чикаго в маленький городок у озера Озарк, что бы скрыться от преследующей их мафии. Но, даже в Озарке отец семейства умудрился заняться отмыванием денег для ещё одного представителя мафии.

Третий сезон вышел в марте 2020го года, а уже в инюне его продлили на четвертый сезон.

Предстоящий сезон станет заключительным и будет разделен на две части, каждая из которых будет насчитывать по 7 серий.

Обе части выйдут в 2022 году.

Известно, что к четвертому сезону сериала присоединились актриса Вероника Фалькон и Али Строукер. К исполнению главных ролей вернутся Лора Линни и Джейсон Бейтман, который также является режиссером проекта.

