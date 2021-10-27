Анастасия Лях .27 октября, 2021 4

Как сообщает The Guardian, создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк после колоссального успеха шоу не получил от Netflix никакого вознаграждения.

Напомним, «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре игры на выживание и социального драматического триллера, по сюжету которого группа людей, оказавшихся в безвыходной долговой яме, соглашаются принять участие в загадочной игре, победитель которой получит миллионы, а все проигравшие умрут.

Сериал стал большим хитом на стриминге Netflix и побил все рекорды по количеству просмотров. Он не просто наделал шуму, но стал настоящим феноменом. Онлайн-платформа заработала на проекте 900 миллионов долларов, а количество подписчиков стриминга выросло на четыре миллиона.

При этом, как говорит сам Хван Дон-хёк , он не удостоился от руководства никаких премиальных и получил лишь ту сумму (какую, не уточняется), которая изначально была прописана в контракте.