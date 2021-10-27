Netflix пожалел денег для создателя хитового сериала «Игра в кальмара»
Анастасия Лях
.27 октября, 2021
04
На фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Как сообщает The Guardian, создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк после колоссального успеха шоу не получил от Netflix никакого вознаграждения.
Напомним, «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре игры на выживание и социального драматического триллера, по сюжету которого группа людей, оказавшихся в безвыходной долговой яме, соглашаются принять участие в загадочной игре, победитель которой получит миллионы, а все проигравшие умрут.
Сериал стал большим хитом на стриминге Netflix и побил все рекорды по количеству просмотров. Он не просто наделал шуму, но стал настоящим феноменом. Онлайн-платформа заработала на проекте 900 миллионов долларов, а количество подписчиков стриминга выросло на четыре миллиона.
При этом, как говорит сам Хван Дон-хёк, он не удостоился от руководства никаких премиальных и получил лишь ту сумму (какую, не уточняется), которая изначально была прописана в контракте.
Также Хван Дон-хёк, выступивший единоличным сценаристом и режиссером всех эпизодов, добавил, что работать над сериалом было очень тяжело, он постоянно испытывал стресс, мало спал, мало ел и на нервной почве потерял шесть зубов.