Анастасия Лях .1 октября, 2020 9

Потоковый гигант запустил в производство шоу, посвященное Конану-варвару , герою цикла романов Роберта И. Говарда, пишет Deadline.

В настоящее время идут поиски сценариста. Никаких сюжетных подробностей пока нет. Также у проекта нет ни режиссеров, ни актерского состава.