Потоковый гигант запустил в производство шоу, посвященное Конану-варвару, герою цикла романов Роберта И. Говарда, пишет Deadline.

В настоящее время идут поиски сценариста. Никаких сюжетных подробностей пока нет. Также у проекта нет ни режиссеров, ни актерского состава.

Напомним, Конан, вымышленный воин-варвар из Киммерии, уже неоднократно появлялся на экране. Самыми знаменитыми исполнителями роли были Арнольд Шварценеггер (экранизация 1982 года) и Джейсон Момоа (ремейк 2011-го).