Таня Гончаренко .25 мая, 2021 5

"Бумажный дом" стал настоящим хитом среди сериалов. Особенно, его популярноть возросла после того, как Netflix выкупил права у испанского телеканала на международный показ. Четвертый сезон собрал более 65 миллионов просмотров.

Не смотря на такой успех и тот факт, что сериал стал самым просматриваемым не англоязычным проектом за всю историю существования Netflix, создатели заявили, что пятый сезон станет заключительным и выпустили официальный трейлер.

Финальный сезон будет разделен на 2 части, первая выйдет осенью - 3 сентября, а вторую мы увидим 3 декабря, как сообщает Deadline.

В этот раз, организованная группа героев собирается ограбить Банк Испании.