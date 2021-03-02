Анастасия Лях .2 марта, 2021 5

Потоковый гигант Netflix совместно с продюсерской компанией Skydance готовит аниме-сериал , который станет продолжение франшизы «Терминатор», сообщает Variety.

Детали сюжета не разглашаются. Создатели обещают продолжение войны между людьми и машинами, а также взгляд на вселенную Джеймса Кэмерона со свежего ракурса. Шоураннером назначен Мэттсон Томлин, на счету которого нетфликсовский супергеройский боевик «Проект „Сила“», а также работа над новым «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном и предстоящим перезапуском «Константина».

Напомним, в 2019 году вышел шестой по счету полнометражный игровой фильм франшизы под названием «Терминатор: Фатум», который не был тепло встречен критиками, хотя определенно был лучше принят, чем пятый фильм «Терминатор: Генезис». В целом рецензенты заключили, что это «еще один плохой „Терминатор“».