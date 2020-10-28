Анастасия Лях .28 октября, 2020 10

Потоковый гигант анонсировал на своей официальной странице в Твиттере сразу несколько сериалов, основанных на серии видеоигр «Assassin’s Creed».

Речь об игровом сериале, анимационном и аниме-шоу . Напомним, что Assassin’s Creed — компьютерная игра в жанре action-adventure , разработанная компанией Ubisoft и выпущенная в 2007 году. Ее сюжет основывается на древнем противостоянии ордена ассасинов и ордена тамплиеров, члены которых путешествуют в прошлое и сражаются за ценные артефакты.

Также напомним, что в 2016 году вышел полнометражный фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, который, правда, не снискал успеха.