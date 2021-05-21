Анастасия Лях .21 мая, 2021 14

Стриминг купил права на предстоящее шоу с участием Арнольда Шварценеггера, о разработке которого стало известно в сентябре прошлого года, докладывает The Hollywood Reporter.

Мини-сериал в жанре шпионского экшена от студии Skydance будет состоять из восьми эпизодов и походить на «Мистера и миссис Смит», но только про отца и дочь в качестве шпионов вместо мужа и жены в качестве наемников. То есть по сюжету отец и дочь однажды выясняют, что оба работают секретными агентами втайне друг от друга.

Шоураннером проекта выступает Ник Сантора, работавший над сериалом «Обмани меня» с Тимом Ротом. Сроки производства и дата выхода не уточняются.