Анастасия Лях .21 октября, 2020 2

На фото: Кадр из сериала "Вдали"

Потоковый сервис принял решение не продлевать на второй сезон научно-фантастическое шоу «Вдали» с Хилари Суонк в главной роли, сообщает Deadline.

Первый сезон сериала, состоящий из десяти эпизодов, вышел 4 сентября. Он рассказывал о женщине-астронавте , которая собирается лететь на Марс, и миссия ее должна занять три земных года. Героине придется оставить дома дочь-подростка и мужа, которому врачи ставят неутешительный диагноз. В проекте также сыграли Рэй Пантаки из сериала «Марчелла» и Джош Чарльз из сериала «Хорошая жена».

При принятии решения закрыть шоу Netflix руководствовался его дорогостоящим производством и не особо впечатляющими зрительскими рейтингами (критики тоже поставили сериалу средние оценки).