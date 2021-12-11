Потоковый сервис решил закрыть фантастическое шоу со звездой «Стартрека» Джоном Чо сразу после первого сезона. Хотя автор проекта планировал продолжение.
«Ковбой Бибоп» — игровая адаптация популярного
Первый сезон, выложенный 19 ноября, получил средние оценки и от критиков, и от зрителей. Шоу набрало 74 миллиона часов просмотров, и это казалось бы неплохой результат, но аналитики отметили спад зрительского интереса в течение недели на 59%, а это значит, что сериал лишился больше половины аудитории.