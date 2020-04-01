Анастасия Лях .1 апреля, 2020 5

Потоковый сервис не стал продлевать канадский сериал «Вампирские войны» на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу о противостоянии человечества и вампиров, основанное на графическом романе Джонатана Мэйберри, вышло 5 декабря 2019 года. Главные роли в нем исполнили звезда «Дневников вампира» Иэн Сомерхолдер и Эдриан Холмс. Первый сезон состоял из десяти эпизодов и рассказывал о докторе Лютере Суонне, лучший друг которого заражается вампирским вирусом.

Сериал получил негативные отзывы от телекритиков и не смог продемонстрировать впечатляющие зрительские рейтинги, так что неудивительно, что руководство Netflix прикрыло проект.