Анастасия Лях .4 июня, 2021 2

Потоковый сервис закрыл шоу, основанное на комиксе Марка Миллара, сразу же после первого сезона, передает The Hollywood Reporter.

«Наследие Юпитера» — история детей супергероев. Их родители некогда сражались с суперзлодеями, спасали мир и человечество, рискуя жизнями. Но дети совсем не хотят идти по стопам отцов и матерей. Они не хотят никого спасать, но вместо геройства пускаются во все тяжкие, дебоширят и скандалят.

Первый восьмисерийный сезон был выложен на стриминге 7 мая 2021. Его производство обошлось в немалые 200 миллионов долларов. Ни критики, ни зрители не поставили сериалу положительные оценки, и рейтинг просмотров тоже оказался низким. Так что руководству Netflix не оставалось ничего другого кроме как закрыть неудавшийся проект.