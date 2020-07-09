Анастасия Лях .9 июля, 2020 3

Потоковый сервис объявил о закрытии шоу «Леденящие душу приключения Сабрины», главную роль в котором исполняет Кирнан Шипка, звезда культового ретро-сериала «Безумцы».

Изначально «Леденящие душу приключения Сабрины» разрабатывались каналом CW, но затем проект перекупил Netflix, заказавший первый сезон из двадцати серий, поделенный на две части.

По сюжету юная полуведьма Сабрина, дочь колдуна и обычной женщины, в свое шестнадцатилетие должна пройти крещение и дать обещание служить Темному повелителю. Но отказывается, так как не хочет расставаться с обычной тинейджерской жизнью: друзьями и бойфрендом. И навлекает на себя гнев Сатаны.

Второй сезон тоже разделен на две части. Он состоит из шестнадцати эпизодов. Первые восемь вышли в январе 2020, а премьера оставшихся восьми запланирована на конец года.