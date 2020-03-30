Анастасия Лях .30 марта, 2020 1

Потоковый сервис решил закрыть оскандалившийся проект после первого же сезона. Об этом стало известно из Инстаграма одного из актеров сериала.

«Мессия» был выложен онлайн 1 января. В первом сезоне рассказывалось о том, как агент ЦРУ берется за изучение сомнительной деятельности некоего человека из соцсетей, который называет себя Богом, проповедует, собирает лайки и подписчиков.

Одну из ведущих ролей в сериале исполнила звезда первого сезона «Настоящего детектива» Мишель Монахэн, а одним из постановщиков выступил режиссер антиутопии «V — значит вендетта» Джеймс МакТиг.

Естественно, шоу вызвало споры и протесты в рядах верующих. В Интернете даже была опубликована петиция с требованием запретить «Мессию».